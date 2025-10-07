На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт заявил о начале охвата Звановки в ДНР

Марочко: российские военные начали охват западных окраин Звановки в ДНР
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские подразделения начали охват западной части населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, передовые отряды Вооруженных сил России уже закрепились на новых позициях и ведут работу по охвату западных частей Звановки.

Марочко добавил, что на этом участке фронта под полный контроль российской армии перешел и западный участок береговой линии реки Бахмутка. Кроме того, российскими бойцами под огневой контроль была взята лесополоса протяженностью более двух километров.

24 сентября Марочко также рассказывал о формировании российскими войсками огневого мешка для украинских солдат, находящихся юго-восточнее населенного пункта Звановка. Так называемый «огневой мешок» был образован после занятия российскими бойцами населенного пункта Переездное. Марочко уточнял, что в случае, если украинское командование оперативно не выведет из этого района свои подразделения, то они окажутся в окружении.

Ранее в ДНР сообщили о бегстве подразделения «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) из Красноармейска.

