В Белгороде ограничат работу наружного освещения после атаки ВСУ

Демидов: в Белгороде отключат наружное освещение для снижения нагрузки

В Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничат работу наружного освещения. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде», — написал глава города.

Демидов добавил, что также в Белгороде возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Позже Гладков сообщил, что в Белгородской области может отключиться электричество после обстрела. Глава региона отметил, что отключения будут временными и постепенными.

