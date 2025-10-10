На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области три человека пострадали из-за атаки ВСУ

Гладков: три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три мирных жителя пострадали при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона пояснил, что в Шебекинском округе в селе Мешковое дрон сдетонировал о землю, в результате чего пострадал мужчина, который проезжал мимо. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой, уточнил губернатор.

Помимо этого ВСУ ударили по селу Поповка. Пострадал частный дом, в нем были выбиты стекла, повреждены стена и ограждения. Еще в селе Отрадное Белгородского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. По словам Гладкова, пострадавшие смогли самостоятельно обратиться в Октябрьскую районную больницу.

«Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода», — заключил губернатор.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА. Как рассказал Гладков, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Ранее стали известны подробности о состоянии раненых при атаке ВСУ на Маслову Пристань.

