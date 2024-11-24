У вокзала Ростова-на-Дону неадекват пырнул ножом полицейского

На привокзальной площади Ростова-на-Дону неадекватный мужчина напал на сотрудника полиции, который проверял нескольких человек с мешками и баулами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.

Как заявили в ведомстве, неожиданно агрессивный мужчина ударил полицейского ножом в шею, после чего тот выстрелил в ногу нападавшему. Сотрудник правоохранительных органов после инцидента попал в реанимацию, мужчина с ножом тоже госпитализирован.

Два дня назад в Приангарье пьяный мужчина напал на фельдшера с ножом. По версии следствия, к россиянину приехала скорая. По пути в медучреждение между 53-летним пациентом и медиком возник конфликт из-за желания первого ехать на переднем сидении, после которого подозреваемый ударил фельдшера ножом в грудь. Он также угрожал водителю, но тому удалось сбежать. После инцидента пациент скрылся с места, но его оперативно задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Нападавший заявил, что сожалеет о содеянном.

Ранее остановленный за нарушение ПДД украинец стал угрожать полицейским гранатой.