На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии допустили развертывание армии на улицах Брюсселя

Глава МО Бельгии Франкен: безопасность в Брюсселе стала драматичной
true
true
true
close
Francisco Seco/AP

В настоящее время ситуация в области безопасности в Брюсселе стала драматичной. Об этом заявил глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Soir.

«Я всегда открыт для повышения безопасности в Брюсселе. Ситуация стала драматичной. Как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане. Вопреки тому, что можно услышать, я очень обеспокоен ухудшением состояния нашей столицы», — сказал глава бельгийского оборонного ведомства.

Франкен добавил, что сейчас вопросы безопасности на улицах в столице Бельгии находятся в ведении полиции. При этом министр не исключил развертывание армии в Брюсселе. По словам главы ведомства, его приоритетом является обеспечение юридической защиты военных и выполнение ими нужных задач.

9 октября портал Het Laatste Nieuws сообщил, что полиция Бельгии задержала в Антверпене троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и некоторых других политиков. Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, следует из материала.

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами