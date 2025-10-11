На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ оценили эффективность оружия Запада против российских ракет

Daily Express: западное оружие на Украине бессильно против российских ракет
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Западное оружие на Украине бессильно против российских ракет. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Украинские чиновники признают, что «революционное» развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо», — говорится в сообщении.

По оценке газеты, многие меры противодействия России со стороны ВСУ оказались неэффективными.

На Украине сложилась критическая ситуация в сфере энергоснабжения после массированной атаки российской армии 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега. Помимо этого, в стране возникли транспортный коллапс, а также перебои с водой и связью.

В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны России заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского.

