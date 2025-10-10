На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области нашли неразорвавшиеся украинские БПЛА

Ряд домов в поселке Матвеев Курган эвакуировали из-за неразорвавшихся дронов
Inna Varenytsia/Reuters

Неразорвавшиеся украинские дроны нашли в поселке Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

Она отметила, что населенный пункт подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 октября. По словам Алборовой, власти продолжают принимать все необходимые меры для ликвидации последствий ударов.

«Особое внимание уделяется улицам Светлой и Красноармейской, где обнаружены неразорвавшиеся БПЛА (беспилотные летательные аппараты — «Газета.Ru»). Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация», — подчеркнула глава района.

Алборова добавила, что на место направили саперов, которые должны будут уничтожить дроны.

9 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в небе над Матвеево-Курганским районом перехватили три украинских БПЛА. При этом обломки сбитых беспилотников повредили остекление и кровли нескольких жилых домов в административном центре района. Кроме того, урон был нанесен пяти автомобилям.

Ранее в Ростовской области после атаки дронов загорелось поле и пропал свет.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
