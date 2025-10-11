На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

Минобороны РФ: группировка «Север» за сутки ликвидировала более 205 военных ВСУ
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки ликвидировали более 205 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили один танк и четыре склада с материальными средствами. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев, передает ТАСС.

«ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре склада материальных средств», — заявил он.

По словам Шершнева, бойцы группировки «Север» за данный промежуток времени нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск в Сумской области и двух бригад в Харьковской области. Ударам подверглись места скопления формирований ВСУ в районе населенных пунктов Корчаковка, Алексеевка, Писаревка, Могрица, Новая Сечь и Кондратовка в Сумской области, а также у населенных пунктов Волчанск и Чугуновка в Харьковской области.

10 октября Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали одну из рот 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области. Бои, в результате которых украинские войска понесли большие потери, произошли в районе населенных пунктов Варачино и Алексеевка в Сумской области.

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили, что группировка «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

СВО: последние новости
