В российском регионе повысили выплаты контрактникам до 3 млн рублей

В Тамбовской области увеличена единовременная выплата за заключение контракта с Минобороны России до 3 млн рублей с учетом федеральной поддержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Агентство уточняет, что с инициативой поддержки тамбовских бойцов выступил глава региона Евгений Первышов.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что теперь, с учетом федеральной поддержки, единовременная выплата заключившим контракт на службу в Вооруженных Силах России составит 3 млн рублей, а сумма за первый год службы — 5,5 млн рублей.

В настоящее время в Тамбовской области действует 46 мер поддержки ветеранам специальной военной операции на Украине, а также членам их семей. Система помощи постоянно совершенствуется.

21 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для ГД. По словам парламентария, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов спецоперации.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы и выплаты положены семьям участников СВО в 2025 году.