Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Польша не хочет сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО

Польша не планирует перехватывать ракеты в воздушном пространстве Украины без предварительного согласования с НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита во Львов пишет ТАСС.

«В рамках НАТО функционирует объединенная система противовоздушной обороны, и решения о таких действиях (уничтожение ракет над территорией других государств - примечание ТАСС) должны приниматься всеми членами НАТО, а не только Польшей», — подчеркнул Сикорский на пресс-конференции.

Киев неоднократно обращался к Варшаве и другим западным партнерам с просьбой сбивать российские дроны и ракеты над украинской территорией. В ответ польские власти указывают на потенциальные риски, связанные с такими операциями, и настаивают на необходимости получения согласия от всех стран-членов НАТО.

В начале октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявилhttps://www.gazeta.ru/army/news/2025/10/01/26855516.shtml о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.