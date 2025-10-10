На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Польша не хочет сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Польша не планирует перехватывать ракеты в воздушном пространстве Украины без предварительного согласования с НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита во Львов пишет ТАСС.

«В рамках НАТО функционирует объединенная система противовоздушной обороны, и решения о таких действиях (уничтожение ракет над территорией других государств - примечание ТАСС) должны приниматься всеми членами НАТО, а не только Польшей», — подчеркнул Сикорский на пресс-конференции.

Киев неоднократно обращался к Варшаве и другим западным партнерам с просьбой сбивать российские дроны и ракеты над украинской территорией. В ответ польские власти указывают на потенциальные риски, связанные с такими операциями, и настаивают на необходимости получения согласия от всех стран-членов НАТО.

В начале октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявилhttps://www.gazeta.ru/army/news/2025/10/01/26855516.shtml о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами