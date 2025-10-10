Самолет Мьянмы сбросил бомбы вблизи границы с Таиландом

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Мьянмы бросил шесть бомб на приграничную деревню в районе контрольно-пропускного пункта Фу Нам Рон вблизи Таиланда. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, истребитель К-8 атаковал позиции 4-й бригады Каренской национальной освободительной армии (КНОА). О жертвах и разрушениях не сообщается.

При этом в среду три самолета ВВС Мьянмы — два Y-12 и один K-8 — сбросили бомбы на поселение Бан Тики в 2 км от границы с Таиландом. В результате авиаудара около 300-400 жителей, в основном народностей карен и мон, были вынуждены бежать к границе в поисках временного убежища.

Ситуация вызвала обеспокоенность властей Таиланда, которые привели в полную боеготовность свои войска на границе.

