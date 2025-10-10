На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Удар ВС РФ вывел из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины

WarGonzo: на Украине поражены порядка десяти ключевых ГЭС и ТЭС
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Массированные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к серьезным последствиям для энергосистемы страны. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Подтверждены поражения Запорожской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Также повреждены Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть также информация о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области Украины.

До этого сообщалось, что Верховная рада Украины лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. В Раде сообщили, что премьер-министр Юлия Свириденко пообещала к вечеру текущего дня в Киеве восстановить водоснабжение.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.

Ранее Зеленский прокомментировал удар РФ по энергетике.

