Удар ВС РФ вывел из строя ключевые ТЭС и ГЭС Украины

Массированные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к серьезным последствиям для энергосистемы страны. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«Подтверждены поражения Запорожской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Также повреждены Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что есть также информация о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области Украины.
До этого сообщалось, что Верховная рада Украины лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. В Раде сообщили, что премьер-министр Юлия Свириденко пообещала к вечеру текущего дня в Киеве восстановить водоснабжение.
Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.
Ранее Зеленский прокомментировал удар РФ по энергетике.