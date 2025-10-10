В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — говорится в посте.

2 октября Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины при помощи средств противовоздушной обороны. Тогда губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Он заверил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Спустя 38 минут воздушная тревога была отменена.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море. По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести крупную операцию на Черноморском направлении. Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создает «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».

Ранее 18 человек получили ранения при атаке БПЛА на другой российский регион.