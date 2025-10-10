На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перебежчик Ступников рассказал об отношении к действиям ВСУ

Перебежчик Ступников признался, что его не волнует число жертв атак ВСУ
Соцсети

Перебежчик и бывший офицер ВС РФ Лев Ступников признался, что его не волнует число жертв атак ВСУ, предпринятых по его наводкам. Разговор Ступникова с родным одного из его погибших сослуживцев опубликовал телеканал RT.

Согласно имеющимся данным, за семь месяцев, когда Ступников передавал координаты своего подразделения ВСУ от украинских ракет погибли 200 его сослуживцев. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Сейчас Ступников получил гражданство Украины и сменил имя со Льва на Андрея.

На вопрос о том, гордится ли им его мать, как гордятся матери, потерявшие своих детей из-за его действий, мужчина ответил, что не знает, поскольку сейчас она находится в Германии. Когда его спросили о его супруге, он сказал, что у него ее нет, но «может и была». Российские СМИ публиковали интервью с женой Ступникова, в котором она рассказала, что и он, и его мать критически относились к СВО.

До этого сообщалось, что Ступников уехал из России с долгами по кредитам на сумму почти 107 тыс. рублей.

Ранее жена бывшего российского офицера Ступникова развелась с ним.

