В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Слюсарь: обломки БПЛА повредили пять машин и ряд домов в Ростовской области
Государственная пограничная служба Украины

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) перехватили в небе над Матвеево-Курганским районом Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что обломки дронов повредили остекление и кровли нескольких жилых домов в поселке Матвеев Курган. Кроме того, повреждения получили пять автомобилей.

«Информация о пострадавших уточняется», — подчеркнул глава региона.

В ночь на 9 октября Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, на территории Котовского района упали фрагменты сбитых БПЛА. В результате повреждения получило здание котельной.

Кроме того, на территории нескольких объектов топливно-энергетического комплекса произошли возгорания. На места происшествий выезжали сотрудники экстренных служб.

8 октября в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области при детонации украинского дрона пострадал мирный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки и конечностей.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА на предприятие мирный житель получил ранения.

