Украина получит системы ПВО Skyranger 35 за счет замороженных активов РФ

Rheinmetall передаст Украине системы Skyranger за счет замороженных активов РФ
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1 за счет средств, полученных от замороженных активов РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов. Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме», — говорится в сообщении.

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту проверенной гусеничной машины с выдающейся эффективностью пушечной системы ПВО. Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы достигает 4000 метров. В будущем появится возможность оснащать эти системы современными управляемыми ракетами, добавили в концерне.

В сентябре Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов.

Ранее Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов.

