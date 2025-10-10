Украина получит системы ПВО Skyranger 35 за счет замороженных активов РФ

Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1 за счет средств, полученных от замороженных активов РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счет замороженных российских активов. Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме», — говорится в сообщении.

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту проверенной гусеничной машины с выдающейся эффективностью пушечной системы ПВО. Скорострельность орудия составляет 1000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы достигает 4000 метров. В будущем появится возможность оснащать эти системы современными управляемыми ракетами, добавили в концерне.

В сентябре Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов.

Ранее Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов.