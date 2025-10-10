На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры обломков новой украинской ракеты «Фламинго», сбитой в РФ

Опубликованы фото обломков сбитой силами ПВО РФ ракеты ВСУ «Фламинго»
Telegram-канал Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Появились фотографии обломков, как утверждается, новой украинской ракеты «Фламинго», сбитой силами ПВО РФ. Их опубликовал Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

«Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты ФАУ-1 FP-5 Фламинго», — пишет канал.

По его данным, ракета была сбита системой «Панцирь», после чего она упала в лесах на территории РФ. В каком регионе это произошло, не уточняется.

В августе президент Украины Владимир Зеленский назвал «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Он назвал это вооружение «самым успешным» в стране на данный момент. По его словам, данная ракета может пролететь 3000 км.

6 октября издание The Economist сообщило, что ВСУ начали применять «Фламинго» для ударов вглубь России.

По его данным, сейчас на Украине производится две-три ракеты в день, но к концу месяца это число увеличится до семи.

Ранее Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве.

СВО: последние новости
