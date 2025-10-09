На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия
true
true
true
close
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Промышленное предприятие получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Поврежденное предприятие. Загорелись не эксплуатируемое здание и частный дом. Еще четыре дома получили повреждения», — написал он.

Лысак добавил, что также оказались повреждены хозяйственная постройка и линии электропередач. По словам главы ОВА, в настоящее время в Днепропетровской области работает воздушная тревога.

Незадолго до этого украинские военные подорвали аммиакопровод »ТольяттиОдесса» в Донецкой народной республике, чтобы замедлить наступление подразделений Вооруженных сил России. Как сообщили в Минобороны РФ, взрыв произошел на участке трубы, находящемся в 2,5 км от Русина Яра, около 13:05 мск.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества после взрывов.

СВО: последние новости
