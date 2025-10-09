РФ и Таджикистан активизируют сотрудничество в военной сфере

Москва и Душанбе намерены активизировать взаимодействие в военной сфере. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, опубликованном на сайте Кремля.

«Стороны намерены активизировать взаимодействие в военной и военно-технической областях в целях укрепления безопасности и стабильности в регионе, в том числе с использованием потенциала 201-й российской военной базы», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что Москва и Душанбе договорились развивать сотрудничество в обеспечении безопасности и стабильности двух государств. В том числе речь идет о взаимодействии в сферах противодействия терроризму и экстремизму, предотвращения радикализации общества.

9 октября Путин и Рахмон провели переговоры в столице Таджикистана. В ходе встречи российский лидер назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками и подчеркнул, что Москва очень дорожит такими связями с Душанбе. Также он обратил внимание, что две страны ведут постоянную работу в сферах обороны и безопасности с учетом непростой геополитической ситуации в регионе.

