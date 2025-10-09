На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силы за сутки уничтожили 112 украинских БПЛА и 2 снаряда от HIMARS

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили два снаряда от HIMARS и 112 дронов ВСУ
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили более 110 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за данный промежуток времени были уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Кроме того, Вооруженные силы РФ сбили два снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и четыре управляемые авиационные бомбы.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 89 275 беспилотных летательных аппаратов [ВСУ]», — говорится в заявлении.

9 октября в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали 19 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Девять из них перехватили в Волгоградской области. Еще три беспилотника сбили в Брянской области, столько же — в Курской области, по одному — в Орловской, Воронежской, Белгородской и Саратовской областях.

Ранее расчет ракетного комплекса «Искандер-М» поразил цех по производству дронов в районе Херсона.

