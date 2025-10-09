На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В регионах РФ в течение ночи перехватили почти 20 украинских беспилотников

Минобороны РФ: ночью над российскими регионами сбили 19 дронов ВСУ
true
true
true
close
Павел Львов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские войска применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — девять — перехватили в Волгоградской области. В Курской и Брянской областях сбили по три дрона, в Белгородской, Орловской, Саратовской и Воронежской областях — по одному.

Ночью 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что системы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на регион. По его словам, из-за падения обломков беспилотников в Котовском районе было частично повреждено здание котельной. Кроме того, на территории ряда объектов топливно-энергетического комплекса зафиксировали возгорания. На места происшествий выезжали сотрудники экстренных служб.

8 октября в городе Курчатове в Курской области упал дрон ВСУ. Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн, в результате на территории российского субъекта загорелась трава на площади 500 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли сотрудников оперативных служб.

Ранее в Белгородской области при детонации БПЛА пострадал мужчина.

Атаки БПЛА на Россию
