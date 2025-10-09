На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Ростовской области сообщили об уничтожении беспилотников

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области после удара ВСУ начались пожары
Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили беспилотники в Родионово-Несветайском районе.

По словам главы региона, из-за падения дрона во двор частного дома оказались повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возникший в результате прилета пожар во дворе был оперативно потушен.

В одном из домов выбило стекла в окнах. В поле, где вспыхнула сухая трава, пожар также оперативно ликвидировали. Пострадавших среди людей нет.

В ночь на 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. По его информации, в Котовском районе из-за падения обломков БПЛА оказалось частично повреждено здание котельной.

Вечером 8 октября Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 27 беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00 часов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
