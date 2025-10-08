США столкнулись с нехваткой зенитных ракет из-за поставок Украине и Израилю

США исчерпали запасы зенитных ракет из-за поставок Украине и Израилю. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS) со ссылкой на военных аналитиков.

«Запасы боеприпасов в США истощены, поскольку Пентагон расходует их в конфликтах на Украине и в Израиле быстрее, чем может восполнить», — отмечается в статье.

В Пентагоне уже выразили обеспокоенность истощением арсенала и обратились к подрядчикам с требованием ускорить производство ракет, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Китаем. Оборонное ведомство планирует увеличить выпуск двенадцати типов изделий, включая ракеты для систем Patriot и THAAD, а также перехватчики SM-6.

По словам отставного полковника Марка Кансиана, удвоение темпов производства может занять не менее двух лет даже при условии достаточного финансирования. Однако для достижения этой цели потребуется создание новых производственных линий, отметил эксперт.

Военный обозреватель Майк Френденбург считает, что удвоение производства может затянуться на срок до четырех лет или дольше.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Он подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

