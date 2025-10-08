Российские робототехнические комплексы примут участие в «Нерушимом братстве — 2025»

Российские наземные робототехнические комплексы примут участие в совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел в Таджикистане. Там ему представили наземные робототехнические комплексы, которые могут выполнять задачи по доставке материально-технических средств, а также провизии и боеприпасов личному составу.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, такие комплексы могут проводить дистанционное минирование местности, а также проводить уничтожение вражеских укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения.

«По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2025»», — заключил источник в Минобороны.

Незадолго до этого государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» прошли в период с 12 по 16 сентября. В рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора», заявляло Минобороны РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут восстания машин.