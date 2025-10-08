На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зону СВО поставили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта

Народный фронт: в зону СВО поставили 1500 дронов «Тор» с модулями ИИ
Виктор Антонюк/РИА Новости

В зону проведения специальной военной операции (СВО) направили первую партию из 1500 дронов типа «Тор», среди которых — версии на оптоволокне и с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

Разработка дронов велась при участии специалистов из московского конструкторского бюро (КБ) и инженеров из Петербурга.

По словам руководителя департамента проектов петербургского КБ с позывным «Рача», модуль ИИ позволяет беспилотникам действовать автономно, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника. Дрон может выполнять задания без участия оператора или работать в смешанном режиме, где человек задает цель, а искусственный интеллект помогает ее поразить, объяснил он.

«Дронов «Тор» различных модификаций безвозмездно было передано военным около полутора тысяч», — сказал «Рача».

Он добавил, что дроны «Тор» прошли около 10 этапов улучшений и сейчас выпускаются в нескольких модификациях, включая модели с диаметром от 10 до 15 дюймов, а также версии на оптоволокне и с элементами ИИ.

В конце августа британский телеканал Sky News сообщил, что Украина рискует проиграть России гонку беспилотных летательных аппаратов в связи с разработкой российских дронов, которые невозможно заглушить. Журналисты отметили, что тот, кто одержит верх в этом конфликте, вероятно, будет иметь преимущество в будущих войнах, и, если Запад хочет быть на стороне победителя, ему придется оказать Украине больше помощи, чтобы сохранить преимущество.

Ранее сообщалось, что Украина ведет работу над полностью автономными беспилотниками.

