В России вынесли заочный приговор канадскому наемнику, воевавшему на стороне Украины

СК: суд дал канадскому наемнику 14 лет за участие в конфликте на стороне Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в России заочно приговорил гражданина Канады Дилана Морданта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Иностранец был признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По данным СК, Мордант в марте 2022 года добровольно вступил в украинское вооруженное формирование из корыстных побуждений. Он прошел военную подготовку на одной из баз и затем принимал участие в боевых действиях против подразделений Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

В отношении Морданта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Канадец объявлен в международный розыск.

1 октября российский суд заочно приговорил гражданина Австралийского Союза Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Установлено, что в октябре 2023 года он вступил в состав военизированного подразделения в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины, согласившись воевать против российских военнослужащих.

Ранее находящийся на СВО британец Миннис рассказал, почему сжег свой паспорт.

