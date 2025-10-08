Лукашенко доложили об инцидентах с беспилотниками в Белоруссии

Госсекретарь СБ Белоруссии доложил Лукашенко об инцидентах с дронами

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту страны Александру Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников на территорию республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Вольфовича, ситуация с беспилотниками «контролируется на постоянной основе».

За последние месяцы в Белоруссии было зафиксировано несколько случаев обнаружения беспилотников на территории страны.

10 сентября сообщалось об обнаружении дронов над территорией Белоруссии — они были уничтожены силами ПВО республики.

Ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат был обнаружен минобороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Минске. Без детонации он упал на улице Матусевича. Обломки дрона повредили только несколько припаркованных автомобилей.

Ранее в Литве заявили о «белорусском» беспилотнике у Вильнюса.