Лукашенко доложили об инцидентах с беспилотниками в Белоруссии

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту страны Александру Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников на территорию республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Вольфовича, ситуация с беспилотниками «контролируется на постоянной основе».
За последние месяцы в Белоруссии было зафиксировано несколько случаев обнаружения беспилотников на территории страны.
10 сентября сообщалось об обнаружении дронов над территорией Белоруссии — они были уничтожены силами ПВО республики.
Ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат был обнаружен минобороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Минске. Без детонации он упал на улице Матусевича. Обломки дрона повредили только несколько припаркованных автомобилей.
Ранее в Литве заявили о «белорусском» беспилотнике у Вильнюса.