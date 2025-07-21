Российское судно примет участие в совместных с Ираном учениях

Российское судно прибыло в Каспийское море для учений с Ираном CASAREX 2025

Российский буксировщик SB738 прибыл в воды Ирана для совместных морских учений по спасению и оказанию помощи — CASAREX 2025. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Учения стартуют 21 июля и продлятся три дня. Мероприятие проводит Северный флот военно-морских сил Ирана под лозунгом «вместе за безопасное Каспийское море».

В маневрах принимают участие ВМС Ирана, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также иранские правоохранительные органы.

Отмечается, что цель учения — отработка оперативной координации, оперативного взаимодействия и многостороннего сотрудничества в области поиска и спасания на море. Российский фрегат был встречен подразделениями ВМС Ирана.

Основная фаза учений будет проведена после проведения совместных координационных совещаний между иранскими и российскими ВМС, а также в присутствии наблюдателей из других стран, граничащих с Каспийским морем.

Учения CASAREX 2025 являются шагом на пути к укреплению мира, безопасности и сотрудничества между странами региона в морской сфере, отметило агентство.

В начале июля сообщалось, что специальное учение по отражению нападения ДРГ условного противника на объекты военной инфраструктуры состоялось на Балтийском флоте. По замыслу учения, диверсанты высадились на побережье и продвигались вглубь территории Калининградской области, где ночью совершили нападение на один из военных объектов.

Ранее Путин рассказал об отношениях России и Ирана.