Военный эксперт объяснил, почему системы ПВО Patriot потеряли эффективность

Военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) о том, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot недостаточно эффективно перехватывают российские баллистические ракеты.

Эксперт подчеркнул, что этот факт свидетельствует о серьезных переменах в поведении ракет ВС РФ на заключительном участке траектории полета, что серьезно снижает эффективность западных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ярким примером, по его словам, служит доработанная в 2024 году крылатая ракета Х-101, вес топлива в которой сократился с 1250 до 800 килограммов, а освободившееся место используется для дополнительной боеголовки. Кроме того, не стоит забывать о дронах, которые производятся массово и быстро эволюционируют. Модернизация ЗРК при этом требует значительного времени и больших затрат, отметил обозреватель.

«А пока американская оборонка будет решать проблему, у Запада дополнительный сдерживающий фактор — понимание того, что его главное средство ПВО и ПРО фактически неработоспособно», — заключил Шлепченко.

Как отмечает WP, Patriot остается единственным комплексом на вооружении ВСУ, способным относительно надежно перехватывать баллистические ракеты. Однако даже эти системы не смогли перехватить ряд последних атак. Аналитики объясняют это постоянной модернизацией российского вооружения для преодоления ПВО.

По данным издания, для создания минимально эффективной системы ПВО Украине потребуются десятки таких комплексов. Недавно одну систему Patriot передал Израиль, еще несколько ожидаются от европейских стран осенью.

Ранее российские военные начали применять неуязвимые «Кинжалы».