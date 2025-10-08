На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии раскрыли подробности новой военной стратегии страны

ТАСС: ВС Молдавии перейдут на стандарты НАТО
true
true
true
close
Мирослав Ротарь/РИА Новости

Новая военная стратегия Молдавии на период с 2025 по 2035 годы предусматривает переход на стандарты НАТО, а также модернизацию Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Молдавия планирует модернизировать свои Вооруженные силы. Для этого потребуется приобрести новое оборудование, развить инфраструктуру и подготовить персонал. Также предусмотрено увеличение расходов на оборону до1% ВВП.

Власти Молдавии увеличат численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тысяч военнослужащих и 2 тысяч гражданских лиц.

«Развитие и поддержание возможностей вооруженных сил путем совершенствования процесса подготовки, которое будет осуществляться путем оптимизации военной подготовки в соответствии со стандартами НАТО. <…> Особое внимание будет уделено сокращению технологического и операционного разрыва между Вооруженными силами Молдовы и стандартами западных партнеров», — говорится в документе, который был утвержден на заседании правительства республики.

В новой военной стратегии Молдавии Россия названа главной угрозой.

1 октября премьер-министр Молдавии Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.

Ранее Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами