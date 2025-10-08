Власти Молдавии раскрыли подробности новой военной стратегии страны

Новая военная стратегия Молдавии на период с 2025 по 2035 годы предусматривает переход на стандарты НАТО, а также модернизацию Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Молдавия планирует модернизировать свои Вооруженные силы. Для этого потребуется приобрести новое оборудование, развить инфраструктуру и подготовить персонал. Также предусмотрено увеличение расходов на оборону до1% ВВП.

Власти Молдавии увеличат численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тысяч военнослужащих и 2 тысяч гражданских лиц.

«Развитие и поддержание возможностей вооруженных сил путем совершенствования процесса подготовки, которое будет осуществляться путем оптимизации военной подготовки в соответствии со стандартами НАТО. <…> Особое внимание будет уделено сокращению технологического и операционного разрыва между Вооруженными силами Молдовы и стандартами западных партнеров», — говорится в документе, который был утвержден на заседании правительства республики.

В новой военной стратегии Молдавии Россия названа главной угрозой.

1 октября премьер-министр Молдавии Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.

Ранее Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.