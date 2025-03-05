Суд приговорил к 19 годам наемника из Британии

Суд приговорил к 19 годам воевавшего за ВСУ в Курской области британца Андерсона

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Ему вменяется совершение преступлений по статьям Уголовного кодекса России «Террористический акт» и «Наемничество».

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В качестве свидетеля был допрошен военнослужащий ВСУ, который находился в одном подразделении вместе с Андерсеном.

Британец свою вину в совершении преступлений признал. Сказал, что решил воевать за ВСУ ради денег.

Суд постановил, что Андерсон первые 5 лет будет отбывать наказание в тюрьме, остальные 14 — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

Андерсон, который сражался на стороне ВСУ, был захвачен в плен в Курской области осенью прошлого года. Семья мужчины не поддерживала его желание участвовать в военных действиях на Украине, но он не послушал родных.

В декабре прошлого года Курский областной суд приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена к 14 годам колонии. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте. Также суд конфисковал 1,3 млн рублей, полученные иностранцем за совершение преступлений. ОʼБрайен находится в международном розыске.

Ранее суд в Курской области заочно арестовал журналиста из Швейцарии.