В четырех регионах РФ сбили 30 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников в четырех регионах России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего БПЛА — 16 — сбили в Белгородской области. В Курской области уничтожили 11 дронов.

Еще два сбили в Ростовской области и один в Воронежской области.

7 октября в «Росэнергоатоме» сообщили, что БПЛА ВСУ попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и сдетонировал. Повреждений станция при этом не получила.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили информацию об атаке и подчеркнули, что безопасность ядерного объекта ненарушена.

