На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные захватили позиции расчетов БПЛА ВСУ в зоне СВО

Бойцы группировки «Север» захватили позиции расчетов беспилотников ВСУ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север» захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает газета «Известия».

Отмечается, что указанные пункты управления были важной стратегической позицией ВСУ, которая позволяла контролировать небо на расстоянии более 10 км.

В результате успешных действий российских мотострелков удалось уничтожить расчеты FPV-дронов противника.

Кроме того, российские бойцы обнаружили брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран — членов НАТО.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в момент проведения рабочего совещания с участием военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Темой обсуждения могло стать укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами