Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север» захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает газета «Известия».

Отмечается, что указанные пункты управления были важной стратегической позицией ВСУ, которая позволяла контролировать небо на расстоянии более 10 км.

В результате успешных действий российских мотострелков удалось уничтожить расчеты FPV-дронов противника.

Кроме того, российские бойцы обнаружили брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран — членов НАТО.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в момент проведения рабочего совещания с участием военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Темой обсуждения могло стать укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.