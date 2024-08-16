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Сотрудники «Народного фронта» погибли в Курской области

Два активиста «Народного фронта» погибли при атаке ВСУ в Курской области

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Пресс-служба «Народного фронта»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль «Народного фронта» (НФ) в Курской области, в результате чего погибли два сотрудника, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба движения.

По ее данным, в одном из приграничных районов Курской области украинский снаряд попал в автомобиль, где находились трое сотрудников НФ, которые помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

«У нас сегодня большое горе, двое донецких пацанов, которые работали в Грушковском районе с первого дня эвакуации, погибли. Третий выжил, сейчас курские медики ему оказывают помощь», — сказал глава исполкома НФ Михаил Кузнецов.

По его словам, в числе погибших — медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в Донецкой народной республике (ДНР) Николай Ковалев (позывной «Чапай») и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов (позывной «Тюр»).

Замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко (позывной «Архангел») был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, отметил Кузнецов.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с начала атаки ВСУ на регион там погибли 12 мирных жителей, еще 121 человек получил ранения. Он также отметил, что в области круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 220 млн рублей жителям Курской области.

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