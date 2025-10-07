В Эстонии построят четыре завода по производству снарядов

Postimees: в Эстонии хотят построить четыре завода по производству ракет и мин

В Эстонии хотят построить четыре завода по производству ракет и мин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Postimees.

Новые предприятия будут сооружены в промпарке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа на юго-западе страны.

«Они будут производить мины и заряды, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — сообщает эстонское издание.

Под возведение заводов государство предоставит территории в аренду сроком на 70 лет. Возможно, на отведенном под промкомплекс участке в дальнейшем появятся еще два завода.

28 июня траны Прибалтики сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции по противопехотным минам. В заявлениях внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии говорится, что выход из конвенции позволит странам «проявить гибкость» в вопросе укрепления обороноспособности. Страны планируют заминировать границу с Россией и Белоруссией.

Ранее в Норвегии осудили возвращение Финляндии к использованию противопехотных мин.