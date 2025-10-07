На Украине офицер заставлял подчиненных продавать шаурму вместо службы

На Украине замглавы подразделения украинской армии заставлял бойцов, служивших на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, работать в киоске с шаурмой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба государственного бюро расследований Украины.

«В течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы», — указано в сообщении.

Отмечается, что солдаты получали выплаты за торговлю шаурмой. При этом в документах говорилось, что они участвуют в боевых действиях. Ущерб государству достиг 4 млн гривен (около $97 тысяч).

Офицеру грозит до 10 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями и пособничество в уклонении от службы.

3 октября генпрокуратура Украины сообщала о задержании одного из руководителей центрального межрегионального управления минюста. По данным следствия, чиновник за $20 тысяч предлагал военнообязанным решить вопрос о снятии с воинского учета и розыска. Он ссылался на свои связи в военкоматах и медицинском учреждении, где должны были выдавать справки о негодности к службе.

Ранее в Верховной раде рассказали о премиях за насильно мобилизованных на Украине.