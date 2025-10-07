На Западе раскрыли количество объектов России, попадающих под зону «Томагавков»

ISW: почти две тысячи объектов в России попали в зону поражения ракет Томагавк

Около двух тысяч российских объектов окажутся в зоне действия американских крылатых ракет Tomahawk в случае, если украинская сторона получит соответствующее вооружение. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

«В радиусе действия 2500-километрового варианта Tomahawk находится не менее 1945 российских военных объектов, а в радиусе действия 1600-километрового варианта — не менее 1655», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что украинская сторона может значительно ухудшить боеспособность армии России на линии боевого соприкосновения, нацелившись на уязвимое подмножество тыловых опорных районов, которые обеспечивают и поддерживают российские операции.

Помимо этого, в статье говорится, что Киев начал массовое производство отечественной крылатой ракеты FP-5 Flamingo с дальностью полета 3000 км и боеголовкой весом 1150 кг, однако система еще не проходила тестирование и Украине необходимо время для масштабирования производства.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

