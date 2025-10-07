Подразделение ФСБ поразило два пункта управления беспилотников ВСУ

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, пишет ТАСС.

Сотрудники ФСБ обнаружили вражеские расчеты БПЛА. Противник действовал под прикрытием тяжелой техники, устраивавшей обстрелы в направлении Дзержинска.

«Операторы «Горыныча» уничтожили тяжелую технику противника, два пункта управления вражескими беспилотниками и скрытую точку взлёта БПЛА, с которой планировалась атака на Дзержинск и Горловку», — говорится в сообщении.

До этого силовики в Севастополе задержали 45-летнюю россиянку, которая передавала украинской военной разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, данные от женщины ВСУ использовали для планирования ракетных ударов. Кроме того, женщина работала шеф-поваром в местном заведении общепита и планировала отравить бойцов СВО. В отношении задержанной завели уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала уральца за перечисление денег для ВСУ через зарубежную компанию.