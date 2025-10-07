На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вся Запорожская область осталась без света в результате удара ВСУ

Минэнерго: вся Запорожская область лишилась энергоснабжения из-за атаки ВСУ
Depositphotos

Удар украинской армии по объектам энергетики на территории Запорожской области оставил весь регион без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило областное министерство энергетики.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аварийные бригады уже проводят ремонтные работы, и пообещали, что энергоснабжение восстановят в ближайшее время.

Большая часть Запорожской области находится под контролем России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. В настоящий момент под контролем Украины остается около 30% региона, включая областной центр Запорожье. С марта 2023 года временным административным центром области является город Мелитополь.

Накануне в Запорожье произошло несколько взрывов. Предварительно, в населенном пункте зафиксировали не менее пяти прилетов по цехам предприятия «Мотор Сич», расположенным в Хортицком районе. Кроме того, взрывы связывали с работой украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что на Украине запустили секретную сеть американских батарей на случай блэкаута.

