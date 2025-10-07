Украина создала секретную систему аккумуляторных парков. Она снижает риск блэкаутов после атак ВС РФ

Вид на центр Киева без электричества, Украина, 2022 год

Украина завершила создание сети аккумуляторных парков, призванных обеспечить устойчивость энергосистемы в условиях зимних атак ВС РФ. Шесть засекреченных объектов общей мощностью 200 МВт способны временно обеспечивать электроэнергией около 600 тыс. домов. Проект стоимостью $140 млн реализован украинской ДТЭК и американской Fluence. Новая инфраструктура должна поддерживать стабильность энергоснабжения и снизить риск масштабных отключений в случае российских обстрелов.

Украина развернула сеть промышленных аккумуляторных парков, рассчитанных на обеспечение электроэнергией примерно 600 тыс. домов в течение двух часов — объем, сопоставимый с энергопотреблением города размером с Вашингтон. Проект реализован украинской частной компанией ДТЭК при участии американской Fluence. Его стоимость оценивается примерно в $140 млн.

На одной из площадок, описанных The Wall Street Journal (WSJ), под открытым небом установлены ряды белых аккумуляторных блоков высотой 2,5 метра, издающих характерный гул.

«Лучший звук в мире, потому что это означает, что они работают», — сказал советник по вопросам накопления энергии ДТЭК Вадим Уткин.

По его словам, система помогает «разгребать бардак» в энергосети, поддерживая стабильность подачи энергии во время перебоев.

Аккумуляторы обладают модульной конструкцией и противопожарной защитой. По словам Уткина, отдельные модули можно отключать и заменять без остановки всей системы, что повышает надежность и облегчает обслуживание. Он подчеркнул, что даже при повреждении одного элемента установка продолжит работать.

Аккумуляторные парки также помогают регулировать подачу электроэнергии от возобновляемых источников, таких как солнечные и ветровые электростанции, что делает систему более устойчивой и гибкой.

Секретные объекты

Местоположение объектов не раскрывается. Как пишет WSJ, украинская сторона «хранит молчание об их местоположении и мерах защиты, включая стратегически размещенные средства ПВО», чтобы не сделать объекты мишенью.

Шесть площадок расположены в Киеве и Днепропетровской области. Аккумуляторы подключаются к энергосети автоматически при сбоях и временно обеспечивают питание до восстановления других источников. Такая схема «дает инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращает масштабные отключения».

Создание аккумуляторных парков стало частью стратегии децентрализации энергосистемы.

Эти объекты позволяют распределять нагрузку, локализовать аварии и поддерживать энергоснабжение отдельных регионов.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец отметила, что страна потеряла более половины своих генерирующих мощностей в результате ударов российскими ракетами и беспилотниками. «Если не будет перемирия или договоренностей, удары зимой станут еще более целенаправленными», — сказала она.

«Речь о выживании страны»

Проект профинансирован компанией ДТЭК при поддержке консорциума украинских банков. Fluence, американский производитель промышленных систем хранения энергии, поставила оборудование для всех площадок.

Генеральный директор компании Джулиан Небреда заявил, что Fluence «без колебаний согласилась участвовать» в проекте, осознавая его значение для устойчивости украинской энергосистемы.

«Все понимали, что речь идет не просто о бизнесе, а о выживании страны», — сказал он.

Украина уже три зимы подряд сталкивается с атаками на энергетическую инфраструктуру. Энергетики восстанавливали электроснабжение под обстрелами, часто вручную перезапуская подстанции и линии электропередачи. К 2025 году децентрализация сети и внедрение систем накопления энергии стали приоритетным направлением энергетической политики страны. Проект аккумуляторных парков стал переходом от аварийных решений к системной модернизации и укреплению инфраструктуры в условиях войны.