Российские военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе взятия под контроль Нововасилевского заняли более 4 кв. км территорий по правому берегу реки Янчур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ответственность за проведение операции несли военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

«В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль Федоровку в Донецкой народной республике. По данным ведомства, были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка. В ходе боев украинская сторона потеряла порядка 100 солдат, а также танки и другую технику.

Ранее российские военные сбили три управляемых авиационных бомбы в зоне СВО.