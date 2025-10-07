На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области произошли взрывы после работы ПВО

SHOT: не менее 8 взрывов произошло над Дзержинском в результате работы ПВО
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Не менее восьми взрывов прозвучало в небе над Дзержинском Нижегородской области в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что местные жители наблюдали яркие вспышки и слышали характерное жужжание беспилотников. Сообщения о громких хлопках также поступали из Нижнего Новгорода. Предварительно, противовоздушная оборона работала по дронам ВСУ.

Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Также в ночь на 7 октября системы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку над Тулой, где было зафиксировано несколько взрывов. По словам местных жителей, в разных районах города прозвучало от 4 до 5 взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Сигнализации припаркованных автомобилей срабатывали от громких звуков. Предварительно, противовоздушная оборона уничтожала беспилотники ВСУ на подлете к городу.

Ранее в российском городе начались перебои со связью после обнаружения БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
