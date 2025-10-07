В российском городе начались перебои со связью после обнаружения БПЛА

В Тюмени после обнаружения дрона начались перебои с мобильной связью

Подъезды к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени перекрыты после того, как над предприятием были обезврежены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Ura.ru.

По данным журналистов, в районе завода наблюдаются проблемы со связью и мобильным интернетом. К предприятию допускаются только сотрудники силовых структур. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет, видимых повреждений завода и признаков пожара не обнаружено.

Сообщения о взрывах в районе Антипино поступили около 19:00 6 октября. На место оперативно выехали все экстренные службы. К 21:00 большая часть пожарных и скорых помощи была отозвана на базы. Официальное подтверждение о сбитых над НПЗ беспилотниках поступило от регионального правительства.

В ночь на 7 октября сообщалось, что системы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку над Тулой, где было зафиксировано несколько взрывов.

Ранее ВСУ применили дрон с мотором размером с автомобильный.