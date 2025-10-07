На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Гладков сообщил о пожаре и разрушениях после падения обломков ракет в Белгороде
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в региональном центре на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Обломки от сбитых ракет повредили пять легковых автомобилей в разных районах города и пробили крышу гаража в селе Таврово.

Село Стрелецкое дважды подверглось атакам беспилотников. После первого удара там загорелась сухая трава, пожарные-добровольцы быстро потушили пламя. Вторая атака привела к повреждению автомобиля «ГАЗель» и трех частных домов, отметил Гладков.

Также в селе Мощеное Грайворонского округа FPV-дрон атаковал припаркованную легковушку, повредив кузов и остекление машины. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

6 октября Гладков сообщил, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали мужчина и женщина.

Ранее власти Белгородской области рассказали о ходе восстановительных работ после атак ВСУ.

