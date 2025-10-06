В СБУ заявили о разоблачении схемы уклонения от мобилизации в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группы, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в организацию входили владелец юридической фирмы, адвокаты и их помощники. С начала 2024 года они незаконно сняли с воинского учета около 300 мужчин призывного возраста из восьми регионов Украины. За поддельные справки об инвалидности родственников или необходимости ухода за ними участники схемы брали от €6,5 до €45 тысяч.

«Служба безопасности ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную основателем известной в столице юридической компании и пятью его сообщниками», — сообщили в СБУ.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Создание преступной организации» и «Пособничество военнообязанным в уклонении от призыва». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

16 сентября сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов Николаевской области Украины оказался под стражей за то, что за деньги помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов).

Ранее на Украине был задержан мужчина, ранивший полицейского ножом при проверке документов.