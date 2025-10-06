На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СБУ заявили о разоблачении схемы уклонения от мобилизации в Киеве

СБУ: в Киеве юрфирма помогла 300 уклонистам избежать призыва в ВСУ
true
true
true
close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группы, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в организацию входили владелец юридической фирмы, адвокаты и их помощники. С начала 2024 года они незаконно сняли с воинского учета около 300 мужчин призывного возраста из восьми регионов Украины. За поддельные справки об инвалидности родственников или необходимости ухода за ними участники схемы брали от €6,5 до €45 тысяч.

«Служба безопасности ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную основателем известной в столице юридической компании и пятью его сообщниками», — сообщили в СБУ.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Создание преступной организации» и «Пособничество военнообязанным в уклонении от призыва». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

16 сентября сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов Николаевской области Украины оказался под стражей за то, что за деньги помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов).

Ранее на Украине был задержан мужчина, ранивший полицейского ножом при проверке документов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами