Фредериксен: ЕС нужно перевооружиться к 2030 году, чтобы не было слишком поздно

Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, в 2035 году будет «слишком поздно». Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на неформальном саммите лидеров Евросоюза в Копенгагене, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Политик отметила, что не может утверждать, будто бы Европа ничего не делала, так как она делает много. Фредериксен выразила надежду на то, что все европейские лидеры признают тот факт, что сегодня Украина является первой линией обороны.

«Я утверждаю, что если мы говорим о полном перевооружении Европы, 2035 год — слишком поздно. Мы должны обладать способностью полностью защитить себя уже к 2030 году», — сказала премьер.

1 октября Фредериксен обратилась к странам-членам НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с беспилотниками.

Ранее Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия РФ.