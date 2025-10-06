Над Белгородом сбили несколько украинских ракет

Над Белгородом и Белгородским районом области сработала система ПВО, были сбиты несколько вражеских ракет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах», — написал он.

Спустя две минуты Гладков сообщил, что в регионе был отменен режим ракетной опасности.

Ракетную опасность объявляют при угрозе падения ракет с боевыми зарядами. Они на большой скорости преодолевают большие расстояния, а их удары могут привести к большим разрушениям. Во время действия сигнала горожанам настоятельно рекомендуется не выходить на улицу. Тем же, кто в момент тревоги находится не дома, следует пройти к ближайшему убежищу.

3 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ, среди них — двое детей. Он уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета.

Ранее Запорожская АЭС подверглась артиллерийским обстрелам.