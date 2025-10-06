Армия РФ начала массово применять дрон «Заноза» для прокладки связи

ТАСС: на всех направлениях СВО стали применять дрон «Заноза» для прокладки связи

Российские военные стали применять для прокладки связи в зоне СВО дрон-кабелеукладчик модели «Заноза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Гроза».

«Дрон-кабелеукладчик «Заноза» в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность», — говорится в сообщении.

Чтобы провести связь, в беспилотник загружают бронированный оптоволоконный кабель и запускают между блиндажами. Таким образом удается сохранить жизни связистов. Сам кабель также защищен от внешнего воздействия и не получит повреждения, даже если переехать его на транспортном средстве.

Также 6 октября сообщалось, что российские военные впервые применили оптоволоконный FPV-дрон для атаки на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Беспилотник нанес удар по автомобилю противника на улице Парковой.

Ранее в зоне СВО разгромили присвоенный ВСУ российский танк.