На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия РФ начала массово применять дрон «Заноза» для прокладки связи

ТАСС: на всех направлениях СВО стали применять дрон «Заноза» для прокладки связи
true
true
true
close
Shutterstock

Российские военные стали применять для прокладки связи в зоне СВО дрон-кабелеукладчик модели «Заноза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Гроза».

«Дрон-кабелеукладчик «Заноза» в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность», — говорится в сообщении.

Чтобы провести связь, в беспилотник загружают бронированный оптоволоконный кабель и запускают между блиндажами. Таким образом удается сохранить жизни связистов. Сам кабель также защищен от внешнего воздействия и не получит повреждения, даже если переехать его на транспортном средстве.

Также 6 октября сообщалось, что российские военные впервые применили оптоволоконный FPV-дрон для атаки на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Беспилотник нанес удар по автомобилю противника на улице Парковой.

Ранее в зоне СВО разгромили присвоенный ВСУ российский танк.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами