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Пленный майор ВСУ поблагодарил российских военных за спасение

Российские бойцы восемь километров несли пленного майора ВСУ до эвакуации
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. Об этом сообщил ТАСС.

По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду. На следующий день его передали другой группе российских военных, которые вновь обработали его ранения.

«Так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», — добавил украинский офицер.

В Минобороны уточнили, что Трофимук сдался российским военным 20 июля в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на Купянском направлении.

Другой пленный боец Сергей Литвиненко рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины платят командирам от $2,4 тыс., чтобы не идти на фронт. По его словам, за такую же или большую стоимость солдаты могут приобрести себе отпуск продолжительностью три месяца.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.

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