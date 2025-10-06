На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генштаб ВСУ анонсировал создание нового рода войск

Генштаб ВСУ предложил создать киберсилы в украинской армии
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может появиться новый род войск — киберсилы. Об этом сообщили в Telegram-канале генерального штаба ВСУ.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — говорится в сообщении ведомства.

В генштабе добавили, что законопроект о создании подобного рода войск будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении 7 октября. Разработкой документа занималась рабочая группа, в состав которой вошли специалисты генерального штаба украинской армии.

О планах по созданию киберсил в качестве отдельного рода войск в Генштабе ВСУ заявили в октябре прошлого года. Тогда представители сил обороны страны обсудили соответствующий проект концепции. В этом обсуждении также приняли участие народные депутаты, представляющие комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Проект создания отдельного рода войск получил высокую оценку со стороны экспертов.

Ранее в генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с РФ.

Новости Украины
